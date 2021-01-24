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Продюсер Максим Фадеев пообещал подать в суд на диетолога Алексея Ковалькова, если тот не принесёт ему извинений за клевету.

Так, Фадеев долгое время имел лишний вес, но около полутора лет назад решил заняться собой и похудеть. В итоге продюсер сбросил 112 килограмм за 1,4 года, и, как заявил Ковальков, похудел Фадеев не самостоятельно, а при помощи врачей и оперативного вмешательства. Также он уверен, что продюсер сделал абдоминопластику.

Ковальков указал на то, что за столь короткое время похудеть на сто с лишним килограмм без последствий для организма невозможно. Он предупредил всех желающих последовать примеру Фадеева о том, что их могут ждать такие последствия, как выпадение волос или опускание почек.

Фадеев же, в свою очередь, опроверг обвинения диетолога в том, что он прибегал к помощи врачей, и заявил, что сбросил вес, руководствуясь своими накопленными знаниями о медицине и слушая свой организм. Также он заявил, что Ковальков нарушил врачебную этику и наговорил себе на приличный срок.

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