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В Подмосковье 96 школьников пожаловались на недомогание, об этом сообщили представители Министерства образования Московской области. 

Свыше 90 школьников из Подмосковья пожаловались на сильное недомогание. Вызванные родителями медики подозревают массовое заболевание кишечной инфекцией неуточненной этиологии (КИНЭ). По факту происшествия ведется проверка.

Как сообщили в региональном Министерстве образования, врачам поступило 96 обращений со схожими жалобами: у детей отмечена повышенная температура, рвота и понос.

Родители учеников школы №5 города Электросталь пожаловались на плохое самочувствие своих детей 19 января. Результаты анализов на данный момент не известны, но предварительные осмотры указывают на кишечную инфекцию неустановленной этиологии.

Дети отправлены на домашний карантин, в школе проведена полная санитарная обработка. Предварительно взяты пробы и смывы в школьной столовой. Врачи подозревают распространение кишечной инфекции при несоблюдении правил гигиены или употреблении пищи. Известно, что питание в учебное учреждение поставляет компания ООО «КП Экопродукт».

Эксперты сходятся во мнении, что заболеваниям пищеварительной системы наиболее подвержены дети, нередко при соблюдении ими норм санитарии. В настоящее время проверка продолжается.

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