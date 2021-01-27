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Исследователи Тим Спектор и Клэр Стивс, которые проанализировали данные приложения COVID Symptom Study, назвали два симптома, которые предвещают скорую госпитализацию пациента с коронавирусной инфекцией.

Эта программа создана для того, чтобы проводить анализ течения Covid-19 у разных пациентов. На основании получаемой информации ученые и медики намереваются как можно больше узнать о коронавирусе, а также разработать новые способы лечения.

Согласно данным приложения, первым симптомом, который предшествует госпитализации, является высокая температура, которая не снижается в течение длительного времени. Второй признак – полное исчезновение аппетита. Если человек начинает отказываться от пищи, то скоро ему придется стать пациентом медицинского учреждения, заявляют ученые.

Напомним, что ранее появились сообщения о несколько необычных и редких признаках коронавирусной инфекции. У некоторых пациентов, к примеру, появлялась икота, которая не прекращалась в течение нескольких дней. Также к необычным симптомам отнесли поражения полости рта, которые удалось локализовать только с помощью стоматолога.

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