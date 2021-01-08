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Учёные из Китая заявили, что укрывание ледников специальными «одеялами» способно замедлить таяние льдов.

Так, исследование было проведено на леднике Дагу. Участок площадью около 500 квадратных метров в рамках эксперимента был накрыт геотекстильными одеялами.

Такие одеяла, как указывается, создаются из экологически чистой ткани. В ходе дальнейших наблюдений выяснилось, что лёд на том участке, который был накрыт тканью, таял медленнее, чем лёд в другим местах. Как сообщается, лед растаял меньше в среднем на один метр.

По словам специалистов, одеяла наглядно продемонстрировали то, что они не пропускают солнечное излучение и теплообмен. В будущем эксперимент планируется повторить на других ледниках Китая, которые наиболее пострадали от глобального потепления, и на тех, которые популярны у туристов.

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