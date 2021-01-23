Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Лебедев, являющийся экспертом Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал о том, почему прошедшей осенью гриппом заболело заметно меньше людей, чем обычно.

Согласно его словам, во многом это произошло из-за карантинных мер, введённых из-за коронавируса. Маски, ограничение контактов, соблюдение соцдистанции помогают снизить вероятность заражения не только коронавирусом, но и гриппом. Кроме того, Лебедев отметил и вакцинацию против гриппа – прививка была поставлена около 60% населения, а в части регионов страны этот показатель доходит до 70%.

Коронавирус, как считает Лебедев, какого-либо особого влияния на грипп не оказал. К примеру, когда пандемия началась, в Китае был сезон гриппа, и многие люди болели одновременно и им, и коронавирусом.

В целом, как отметил эксперт, в России ситуация с гриппом сейчас весьма благополучная.

Вам может понравиться

Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм и до сих пор в тяжёлом состоянии

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, как стало известно, пережила цитокиновый шторм. Это…
  • Анна
  • 21.01.2021
  • читать 1 минуту

Учёные рассказали о кожных проявлениях коронавируса

Британские дерматологи рассказали о трёх признаках, указывающих на коронавирус, которые проявляются на…
  • Анна
  • 23.01.2021
  • читать 1 минуту

Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов за лучшую технологию улавливания СО2

Илон Маск в Twitter объявил о конкурсе по созданию технологии по улавливанию…
  • Анна
  • 22.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 23 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 января – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 23 января – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 23 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 23 января – небольшая облачность, до 3 °C |