Михаил Лебедев, являющийся экспертом Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал о том, почему прошедшей осенью гриппом заболело заметно меньше людей, чем обычно.

Согласно его словам, во многом это произошло из-за карантинных мер, введённых из-за коронавируса. Маски, ограничение контактов, соблюдение соцдистанции помогают снизить вероятность заражения не только коронавирусом, но и гриппом. Кроме того, Лебедев отметил и вакцинацию против гриппа – прививка была поставлена около 60% населения, а в части регионов страны этот показатель доходит до 70%.

Коронавирус, как считает Лебедев, какого-либо особого влияния на грипп не оказал. К примеру, когда пандемия началась, в Китае был сезон гриппа, и многие люди болели одновременно и им, и коронавирусом.

В целом, как отметил эксперт, в России ситуация с гриппом сейчас весьма благополучная.