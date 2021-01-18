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Создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров, который ранее являлся депутатом Госдумы, заявил в беседе с InterMedia, что намеревается выкупить права на проект у ТНТ.

Как он заявил, он направил телеканалу предложение о выкупе всех прав на шоу. Также Комиссаров отметил, что именно он придумал этот проект 17 лет назад, и надеется, что ТНТ примет верное решение, так как теперь это реалити-шоу им более не нужно. Права на шоу он передал ТНТ в 2014 году, но всегда продолжал следить за ним.

В дальнейшем Комиссаров собирается возобновить «Дом-2» и сделать его интересным. По его словам, происходящее на шоу последние годы не представляло практически никакого интереса для зрителей. Кроме того, он подчеркнул, что знает, как привлечь финансирование на столь крупный проект.

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