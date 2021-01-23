Врач-сомнолог Елена Царева рассказала о заболеваниях, на которые могут указать частные пробуждения по ночам.

Как она отметила, с возрастом качество сна постепенно снижается, так как организм пожилых людей всё хуже синтезирует мелатонин – гормон, которые обеспечивает крепкий сон. Из-за этого у пожилых людей зачастую поверхностный и чувствительный сон. Если у человека среднего возраста возникают проблемы со сном, то это может указать на ряд заболеваний.

Так, по словам Царевой, в основном проблемы со сном сигнализируют о заболеваниях, связанных с органами дыхания, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, а также говорят о воспалительных заболеваниях. При этом на проблемы с щитовидной железой также укажет не только бессонница по ночам, но и сонливость в дневное время.

В итоге, врач советует не тянуть с визитом к врачу, если человек просыпается по ночам как минимум три раза в неделю в течение многих месяцев, а также постоянно храпит.