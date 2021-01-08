Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил с иронией ответить на недавние высказывания Владимира Зеленского, украинского лидера, касательно беспорядков в США.

Ранее президент Украины подверг резкой критике протестующих в Вашингтоне, являющихся сторонниками действующего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Митингующие попытались захватить здание американского Конгресса, когда в нем проходило заседание сенаторов.

При комментировании данного заявления телеведущий высмеял украинского президента, отметив, что Зеленский все же выступает «против Майдана». В СМИ напоминают, что в рамках собрания в Капитолии планировалось утвердить избрание Джо Байдена в качестве нового президента страны.