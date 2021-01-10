Россия всегда сумеет жестко ответить на любое нарушение своих границ, уверены авторы публикации в китайском издании Sohu. При этом совсем неважно, кто пытается вторгнуться в территориальные воды РФ. Даже если корабли США, заявляющих о своем превосходстве на море, им все равно не поздоровится.

Соединенные Штаты, по заявлениям руководителей ВМС страны, борются за «свободное судоходство». Под этим предлогом они позволяют себе нагло вторгаться в территориальные воды других стран, среди которых чаще всего оказывается Россия. Однако у нее всегда найдется чем ответить на подобные действия. В прошлом году неоднократно возникали подобные ситуации – достаточно лишь вспомнить вторжение эсминца «Джон Маккейн», который был моментально изгнан за российские рубежи БПК «Адмирал Виноградов» в заливе Петра Великого.

Китайские журналисты, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что жесткая защита Россией своих границ вызывает уважение во всем мире. Однако США перекручивают информацию о подобных инцидентах и используют ее для того, чтобы насолить РФ. Чаще всего это выражается в очередных санкционных пакетах, которые предъявляют и Соединенные Штаты, и их союзники из Европы.