Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия всегда сумеет жестко ответить на любое нарушение своих границ, уверены авторы публикации в китайском издании Sohu. При этом совсем неважно, кто пытается вторгнуться в территориальные воды РФ. Даже если корабли США, заявляющих о своем превосходстве на море, им все равно не поздоровится.

Соединенные Штаты, по заявлениям руководителей ВМС страны, борются за «свободное судоходство». Под этим предлогом они позволяют себе нагло вторгаться в территориальные воды других стран, среди которых чаще всего оказывается Россия. Однако у нее всегда найдется чем ответить на подобные действия. В прошлом году неоднократно возникали подобные ситуации – достаточно лишь вспомнить вторжение эсминца «Джон Маккейн», который был моментально изгнан за российские рубежи БПК «Адмирал Виноградов» в заливе Петра Великого.

Китайские журналисты, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что жесткая защита Россией своих границ вызывает уважение во всем мире. Однако США перекручивают информацию о подобных инцидентах и используют ее для того, чтобы насолить РФ. Чаще всего это выражается в очередных санкционных пакетах, которые предъявляют и Соединенные Штаты, и их союзники из Европы.

Вам может понравиться

Охотник из Вологодской области принял знакомого за лося и застрелил его

В управлении СК РФ по Вологодской области сообщили, что местный охотник застрелил…

Иммунолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе

Владимир Болибок, иммунолог из РФ, во время беседы с журналистами RT рассказал…

Бывший боксер из Нижнего Новгорода пытался привить сыну любовь к спорту путем регулярных избиений

Представители прокуратуры Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту избиения…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 января – ясно, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 января – небольшой снег, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 января – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 января – пасмурно, до -14 °C | Королев: погода, 10 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 10 января – небольшой снег, до -7 °C | Армавир: погода, 10 января – небольшой дождь, до 6 °C |