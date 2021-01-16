Самоходный ПТРК «Хризантема», созданный в РФ, не имеет в мире ни аналогов, ни конкурентов, уверены эксперты китайского издания Sohu. По их словам, эта боевая машина способна одинаково успешно справляться как с легкой бронированной техникой, так и с тяжелыми танками противника.

Авторы статьи, которую в переводе представил портал «ПолитРоссия», перечислили основные характеристики ПТРК. Самоходка развивает на шоссе скорость до 70 километров в час, а в условиях бездорожья – до 45 км/ч, преодолевает до 600 км без необходимости в дозаправке.

Сверхзвуковые ракеты, используемые в противотанковом комплексе, не подвержены радиолокационным помехам. Но главная «фишка» этой боевой машины – уникальная система наведения на цель, гарантирующая ее стопроцентное поражение.

Российские ВС намерены использовать ПТРК не только против танков. Так, «Хризантемы» задействованы в качестве берегового вооружения, которое будет уничтожать малые корабли потенциального противника и ударные вертолеты.