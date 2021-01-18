Истребитель Су-35 порядком напугал пилота американского разведывательного самолета, подобравшегося слишком близко к границам российского воздушного пространства, рассказывают журналисты китайского издания Sohu. Они отмечают, что ВКС РФ вынуждены действовать подобным образом, чтобы пресекать американские провокации.

Авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», рассказали, что в первый раз боевой самолет Су-35 возник в непосредственной близости от американского Boeing P-8 Poseidon и пролетел прямо перед ним в буквальном смысле слова вверх тормашками. Пилота ВВС США шокировал и напугал такой эффектный маневр.

Вторая встреча также должна хорошо запомниться пилоту самолета-разведчика. На этот раз Су-35 пристроился спереди P-8 и в течение некоторого времени вел его за собой. Турбулентность, возникающая из-за выхлопа двигателей российского истребителя, вызвала у летчика панику.

Россия намерена и далее действовать столь жесткими методами, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам – их провокации не только не достигают цели, но и могут привести к весьма неприятным последствиям для них самих.