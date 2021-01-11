В издании «ПолитРоссия» перевели материал китайского информагентства Sohu о том, что ВМС РФ смогут на равных соперничать с флотом США с помощью небольших, но мощных кораблей.

В статье указывается, что к таким суднам относятся военные корабли проекта 22800 «Каракурт», водоизмещение которых составляет всего восемьсот тонн. Российский флот получит 16 подобных боевых единиц. Однако, несмотря на свои небольшие габариты, они оснащены крайне мощным вооружением.

Речь идет о ракетной установке, использующей «Калибры». Данные ракеты могут летать со сверхзвуковой скоростью и на малой высоте. По этой причине боевая мощь новых кораблей сопоставима с более крупными судами Соединенных Штатов. В результате они смогут дать им ассиметричный ответ в случае нападения.