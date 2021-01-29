Россия не строит новые авианосцы, однако у нее есть новейшие подводные лодки, которые способны создать Соединенным Штатам серьезные проблемы, пишут эксперты китайского издания Sohu. Особо они отмечают субмарину «Князь Владимир», которая относится к четвертому поколению.

Главное достоинство этой подлодки – бесшумность, благодаря которой субмарина остается незаметной для гидролокаторов и радаров вероятного противника. При этом сама она оснащена уникальной гидроакустической системой, которая видит абсолютно все и может обеспечивать полный контроль над водным пространством.

О вооружении подлодки известно пока мало, однако эксперты утверждают, что «Князь Владимир» способен нести на борту сразу 16 ракет «Булава». Эти боеприпасы предназначены для поражения целей на расстоянии до 10 тысяч километров. Подобные субмарины в один момент могут стать настоящим кошмаром для США, поэтому им следует быть осмотрительнее, устраивая провокации у северных и других морских рубежей РФ.