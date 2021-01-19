«Умные» часы и фитнес-браслеты способны выявить коронавирус в организме человека за неделю до появления первых симптомов, заявляют американские исследователи. Они также описали способ отследить активность иммунной системы с помощью этих устройств.

Исследование проводилось в нью-йоркской клинике Маунт-Синай с использованием смарт-часов от трех разных производителей. Главной целью ученых было отслеживание вариабельности сердечного ритма, которая как раз и указывает на особенности функционирования иммунитета.

Если показатель изменения интервалов между началами двух сердечных циклов оказывается высоким, то нервная система работает в нормальном режиме и способна сопротивляться психологическому стрессу. Снижение вариабельности вполне может говорить о заражении коронавирусом.

Ученые также заметили, что важность раннего выявления коронавируса с применением смарт-часов сложно переоценить. Все дело в том, что подавляющее большинство американцев заразились инфекцией от людей, которые еще не испытывали симптомов Covid, но уже были инфицированы.

Исследования с трекерами и «умными» часами провели также эксперты Стэнфордского университета. Они выяснили, что за 7-9 дней до появления первых признаков коронавирусной инфекции у человека начинает учащаться пульс. Такой результат дали измерения ЧСС у 81 процента испытуемых.