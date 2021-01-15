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В настоящее время проводится подготовка атомной подлодки «Ульяновск», являющейся третьим носителем ядерного комплекса «Посейдон», к гидравлическим тестам на Севмаше.

В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в судостроительной отрасли, заявили, что на данный момент заканчиваются работы по созданию корпуса подлодки, поэтому в ближайшем будущем стартуют его гидравлические испытания. Отмечается, что в отличие от предыдущих подлодок данного класса, «Ульяновск» передадут флоту как единый боевой комплекс. Это произойдет к 2027 году.

Первая информация о «Посейдоне» появилась около трех лет назад. Речь идет о 20-метровой беспилотной торпеде, оснащенной термоядерными боеголовками и ядерной энергоустановкой. Она способна перемещаться под водой со скоростью около 100 километров в час.

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