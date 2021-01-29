Представители городской администрации Соснового Бора сообщили на своем официальном портале о смерти Владимира Бедердинова, контр-адмирала РФ, в возрасте 74 лет.

В опубликованном сообщении говорится о том, что он являлся почетным жителем города и настоящим офицером, которого ценили за его дружелюбие, мудрость и высокие моральные принципы. Отмечается, что он окончил военное училище в 1970 году и уже через девять лет после этого обогнул планету под водой, пройдя через пролив Дрейка и войдя на Камчатку.

За данное достижение Бедердинова наградили почетным орденом. Контр-адмиралом ему удалось стать в 1989 году. За всю свою карьеру он провел под водой не менее семи лет. В связи с ухудшением своего самочувствия он решил уйти из морской службы, возглавив Учебный центр ВМФ, расположенный в Сосновом Бору.