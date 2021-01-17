Лазерные комплексы наведения на цель Helios, которыми так гордятся американские конструкторы, при ближайшем рассмотрении оказываются не такими уж и впечатляющими, заявляет военный эксперт Константин Сивков. Он поясняет, что у этого вооружения имеется всего один, но очень существенный недостаток.

Helios – это новейшая разработка американского концерна Lockheed Martin, которая предназначена для уничтожения ракет и беспилотных аппаратов вероятного противника. Конструкторы сообщают о высокой эффективности комплексов – они, якобы, буквально выжигают электронное оборудование внутри БПЛА. Сивков отмечает, что подобное им вполне по силам, однако для этого нужна всего одна мелочь – благоприятные погодные условия.

Все дело в том, что как только солнце скроется за облаками, Helios превратиться в бесполезную игрушку, которая не сможет справиться с высокой влажностью. Из-за туч точность попадания моментально снижается до нуля. Да и мощность удара также становится минимальной.

Из-за этого недостатка американским военным придется дожидаться солнца, чтобы сбивать беспилотники и ракеты. Остается лишь договориться с противником, чтобы он не вздумал атаковать США в пасмурную погоду.

По словам Сивкова, еще одна проблема ожидает Helios на море, где регулярно образуются вихревые потоки, рассеивающие лазерные лучи и не дающие оружию точно поразить цель.