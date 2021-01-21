Синоптики прогнозируют в Ленобласти 22 января мокрый снег и облачную погоду, а также туманы.

Днём температура воздуха будет составлять от минус 3 градусов до +2. Ночью похолодает от 5 до 10 градусов ниже нуля. Кроме того, в некоторых районах на востоке области похолодает ночью до минус 16 градусов, а днём – до минус 8 градусов.

Также синоптики обещают осадки – снег, а в некоторых местах дождь, также возможно образование тумана. Ветер ожидается южный умеренный со скоростью 7-12 метров в секунду днём, 4-9 метра в секунду в тёмное время суток. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Как сообщается, из-за погодных условий – гололёда и налипания мокрого снега, на дорогах будет достаточно сложная обстановка.