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Российский истребитель пятого поколения МиГ-41 оснастят противоспутниковой ракетой, сообщает китайское издание Sina. Кроме того, он сможет подниматься на высоту 30-40 километров, то есть фактически вылетать в ближний космос.

Китайские эксперты заявляют, что самолет сможет развивать скорость до 4 тысяч километров в час. Это значительно увеличит нагрузки на истребитель, поэтому российские конструкторы используют инновационные материалы, способные противостоять повышенным температурам и механическому воздействию.

В настоящий момент характеристики самолета засекречены, поэтому эксперты выуживают информацию о них из редких высказываний российских чиновников и конструкторов. Однако одного этого достаточно, чтобы понять, что РФ разрабатывает достойную смену МиГ-31.

О новейшем истребителе упомянул и военный эксперт Алексей Леонков. Он заявил, что самолет оснастят противоспутниковой ракетой с кинетическим перехватчиком вместо боеголовки. Этот уникальный боеприпас сможет уничтожать вражеские спутники-шпионы и иные космические объекты при первом же контакте.

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