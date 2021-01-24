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Из-за стремительного распространения «британского» штамма коронавируса в Норвегии Швеция закрывает сообщение с этой страной до 14 февраля. Исключение сделают лишь для тех, кто постоянно курсирует между двумя государствами, проживая в одном, а работая в другом.

Запрет начнет действовать с 00:00 понедельника, заявляет глава МВД Швеции Микаэль Данберг. Он не исключает, что если ситуация не изменится, то ограничительную меру продлят на более длительный срок.

Жителям Швеции, которые в настоящий момент находятся в Норвегии, рекомендовано пройти ПЦР-тест и дождаться его результатов в изоляции.

Данберг объясняет, что запрет связан еще и с тем, что в Норвегии в связи с пандемией было закрыто большое количество магазинов. В число которых вошли торговые точки, реализующие алкоголь. Шведские власти теперь опасаются, что норвежцы хлынут к соседям за покупками и тем самым повысят риск распространения Covid-19.

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