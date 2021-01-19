Шведский «уничтожитель российского Су-35» боится сильного мороза и легко обнаруживается системами ПВО, сообщают скандинавские СМИ. Они также заявляют, что испытания истребителя Gripen-E, разочаровали всех заинтересованных лиц.

Пару месяцев назад одно из шведских изданий заявило, что новый отечественный истребитель ни в чем не уступает российскому боевому самолету пятого поколения Су-57. Многочисленные эксперты тут же затрубили, что в Швеции появилась техника, способная с легкостью одолеть в воздушном бою и Су-30, и даже Су-35. Но на деле все оказалось не так хорошо.

Уже первые испытания над Финляндией продемонстрировали, что Gripen-E совершенно не приспособлен к полетам в условиям низких температур. Кроме того, скрытность шведского истребителя оказалась мифом – он был моментально обнаружен финскими ПВО. Поэтому одно из главных преимуществ, коим является эффект неожиданности, себя не оправдало.

Кроме того, СМИ сообщают, что Gripen-E совершенно не эффективен в ближнем бою из-за плохой маневренности, однако детали об этом эксперты раскрывать не стали.

Вполне вероятно, что истребитель еще будет дорабатываться и когда-нибудь все же выйдет на уровень хотя бы Су-30. В настоящий же момент он безнадежно проигрывает российским боевым самолетам по всем параметрам.