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Телеведущий Дмитрий Шепелев лишился работы – его шоу «Ты как я», выходящее на ТНТ, решили не продлевать на второй сезон.

Об этом рассказало издание StarHit со ссылкой на источники с ТНТ. Причиной остановки съёмок стал довольно низкий рейтинг передачи – как отмечается, зрители даже требовали убрать его из эфира. Подобное мнение высказали и некоторые коллеги Шепелева, к примеру, Татьяна Лазарева, которая назвала шоу чудовищным, и заявила, что не хотела бы его вести и даже смотреть.

Ксения Бородина также подтвердила закрытие шоу – она принимала участие в съёмках, однако выпуск с ней так и не вышел. Объясняя это своим поклонникам, она сообщила, что передачу закрыли.

Шепелев, как указывается, возлагал большие надежды на шоу, так как он чувствовал себя на съёмках детской передачи комфортно, и мог без стыда рассказать о своей работе сыну Платону. Он уже пробовался в похожий проект «МАМА LIVE», однако вместо него взяли актёра и участника КВН Ивана Пышненко.

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