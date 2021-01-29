Ученики одной из школ Кяхтинского района разместили в Сети шутливое объявление о продаже своего одноклассника. Информацию об этом озвучила Наталья Ганкина, занимающая пост уполномоченной по правам ребенка в Бурятии.

Она рассказала, что один из местных жителей обратился к ней и сообщил, что на одной из интернет-платформ «продают несовершеннолетнего ребенка». Причем в объявлении даже имеется фотография школьника, выставленного на продажу.

По словам Ганькиной, правоохранительные органы региона оперативно сориентировались в ситуации. Они установили подростков, разместивших объявление и провели с ними беседу. Оказалось, что школьники просто хотели подшутить над одноклассником. Ганькина отметила, что им повезло, так как ни один из шутников еще не достиг возраста, необходимого для привлечения к ответственности. В противном случае полиция вполне могла бы возбудить административное дело.

В настоящий момент объявление удалено из Сети. Уполномоченный по правам ребенка сообщила, что это уже второй подобный случай – объявление о продаже несовершеннолетнего ранее появлялось на интернет-платформах и в прошлом году.