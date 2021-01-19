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Создатели британского сериала «Острые козырьки», который получил огромную популярность во всём мире, заявили о том, что шестой сезон станет последним.

Информация об этом появилась на официальном сайте сериала. Как указывается, сценаристом по-прежнему будет являться Стивен Найт, а режиссёром – Энтони Бирн, работавший над пятым сезоном. В сообщении также указывается, что из-за пандемии коронавируса пришлось задержаться с началом съёмок последнего сезона. Также выражается уверенность, что фанаты сериала оценят последний сезон, который, как заявили создатели, будет самым лучшим.

Кроме того, указывается, что после завершения сериала история продолжится в другом формате. Как было предположено, так авторы сериала намекнули на спин-офф.

«Острые козырьки» вышли в эфир на телеканале Би-би-си в 2013 году. В 2018 году проект был признан лучшим британским сериалом года.

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