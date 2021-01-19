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США не решаться вторгнуться в Крым, потому что они не настолько сильны, чтобы вступать в прямую конфронтацию с Россией, считает сербский журналист Слободан Самарджия. Он отмечает, что все разговоры о том, что Соединенные Штаты готовятся к такому вторжению – это лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Автор заявляет, что расслабляться сейчас ни в коем случае нельзя, так как «большая война» между РФ и Соединенными Штатами не исключается полностью. На ее возможность указывают многочисленные признаки – провокации у российских берегов, усиление военного присутствия Североатлантического альянса в черноморском регионе и прочие. Однако в Крым американцы вторгаться не рискнут.

Впрочем, автор все же допускает такую возможность. США могут попытаться нанести удар по Крымскому полуострову для того, чтобы успокоить своих налогоплательщиков. Внутренние распри в Соединенных Штатах сейчас достигли своего апогея и протестные силы вполне способны потребовать отчета о расходах на оборону. Чтобы отвлечь их от насущных дел внутри страны, США могут рискнуть и затеять одну из давно известных авантюр. К ним как раз и относится попытка развязать войну с Россией в Крыму.

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