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В День студента Сбербанк РФ запустил новую программу, которая призвана помочь учащимся российских вузов постичь основы бизнеса. Вести онлайн-уроки, после которых любой студент сможет основать стартап, будут преподаватели Стэнфордского университета.

Программа SberStudent стартует 1 марта текущего года. Разработчики поясняют, что она абсолютно бесплатна и реализуется исключительно онлайн. Поэтому для того, чтобы научиться бизнесу, молодым людям даже не придется выходить из дома.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что акселератор SberStudent ставит перед собой цель вырастить сильные компании, использующие новейшие технологии, на которых совсем скоро будет держаться экономика России.

Также по словам Грефа, контент, представленный в программе, уникален и подобран на основе опыта тех людей, которые создавали модель Кремниевой долины.

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