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Самолёт Сергея Шойгу был перехвачен в воздушном пространстве Бангладеш.

Как сообщается, самолёт главы Минобороны обвинили в том, что было нарушено воздушное пространство страны. В итоге пилоты были вынуждены прервать свой полёт и покинуть границы государства. Согласно сведениям российских мониторинговых ресурсов, самолёт развернулся и полетел “в обход”, через воздушное пространство Индии.

Как отмечается, борт следовал в сторону Таиланда – Вьетнама – Филиппин, и на днях в этом же направлении без проблем пролетел самолёт ВКС России.

Причины такого поведения властей Бангладеш в настоящее время неизвестны. Как уточняется, ранее российские самолёты не испытывали трудностей с получением разрешение на использование воздушного пространства этой страны, и подобных инцидентов ещё не происходило.

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