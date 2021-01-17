Самолеты Ту-214ОН, которые эксплуатировались в рамках Договора по открытому небу, переквалифицируют для решения других задач, сообщает информационное агентство «РИА Новости».

Известно, что на два борта планируется установка радиотехнического и радиоэлектронного оборудования для сбора разведывательных данных. Кроме того, Ту-214ОН используют для периодического облета важных стратегических объектов на территории России и проверки эффективности их защиты.

Еще одно возможное предназначение самолетов – наблюдение за испытаниями новейших вооружений и за учениями, проводимыми на разных полигонах страны. Оборудованные специальной аппаратурой, эти борты позволят максимально точно оценивать эффективность данных мероприятий.

Напомним, что в пятницу внешнеполитическое ведомство России заявило о выходе государства из Договора по открытому небу. Представители НАТО заявили, что принимают к сведению эту позицию, однако выражают надежду на дальнейшее сотрудничество с РФ.