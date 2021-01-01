Наталья Руденко, которая из своего веса в 280 килограммов неофициально считалась «самой толстой женщиной России», избавилась от 150 кг. Сама она заявила, что не верила в то, что похудеет, даже когда цифры на весах стали существенно уменьшаться буквально каждый день.

За первый год Руденко сбросила 100 килограммов, но это произошло за счет помощи хирургов. Следующий год также принес удовлетворительные результаты – женщина избавилась еще от 50 кг. Сама она рассказывает, что похудение далось очень тяжело – иногда вес прибавлялся, что провоцировало истерики, иногда Наталья срывалась и теряла уверенность в своем успехе. Но чем больше уменьшался вес, тем больше она верила в то, что сумеет достичь цели. Впрочем, для этого нужно сбросить еще 70 кг.

Все дело в том, что врач, который наблюдает Наталью, поставил перед ней задачу – превратить 280 килограммов всего в семьдесят. Сейчас он уверен, что она справится, так как избавиться от 150 килограммов всего за два года мало кому удавалось.