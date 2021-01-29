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В Свердловской области уволенная со службы Анна Храмцова заявила о том, что собирается вернуться на работу.

Как сообщается, Анна является прапорщиком, она была уволена из Росгвардии после того, как опубликовала на своей странице в Instagram видеозапись, снятую на закрытом объекте. Теперь же Храмцова потребовала восстановить её на службе, так как считает, что её уволили незаконно. Также она желает миллион рублей как компенсацию морального ущерба.

Кроме того, она требует выплатить ей всю зарплату с момента увольнения – 108 тысяч рублей, а также возмещения расходов на юридическую помощь – 35 тысяч рублей.

Анна Храмцова дважды побеждала в чемпионате УрФО по фитнес-бикини, а два года назад стала известна на всю Россию, заняв первое место в конкурсе «Краса Росгвардии».

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