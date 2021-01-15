Актёр Станислав Садальский рассказал о том, что общался с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским незадолго до его смерти.

Как отмечается, о смерти Грачевского стало известно вечером 14 января, ему был 71 год. 28 декабря он был госпитализирован с коронавирусом, который выявили у него за неделю до этого. Спустя три дня Грачевского перевели в реанимацию, по словам его супруги, он находился в стабильно тяжёлом состоянии. 9 января, как рассказал Telegram-канал Mash, его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

По словам Садальского, в начале января назад Грачевский поделился с ним фотографиями, где он был в маске и смеялся над болезнью. Также он разговаривал с ним примерно неделю назад, и Грачевский был весёлый. Он заявил, что скоро выйдет, и всё будет в порядке.

Садальский пожелал сил супруге Грачевского и отметил, что пока что не может поверить в произошедшее.