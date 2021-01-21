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В России с 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.

Как отмечается, так как индексация зависит от инфляции, в этом году размер пособий увеличится на 4,9%. Рассчитывать на увеличение пособий могут следующие категории граждан: ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, а также члены их семей в случае их смерти, инвалиды, герои России и Советского Союза, россияне, которые подверглись радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний и техногенных катастроф.

Всего в России к указанным категориям принадлежит около 15-тии миллионов человек. Кроме того, с 1 февраля до 1211,66 рублей возрастает стоимость набора социальных услуг, которым могут воспользоваться федеральные льготники.

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