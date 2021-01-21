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В Ростове-на-Дону врачи массово отказываются от вакцинации против коронавируса.

Поначалу медики думали, что они могут просто отказаться, но для отказа от вакцинации необходима веская причина. Из-за этого большинство сослались на хронические заболевания, а кое-кто даже придумал себе болезнь. Некоторые женщины-врачи указали, что у них в планах скорая беременность, даже если это не так, а при вакцинации, как отмечается, не рекомендуется беременеть в течение минимум полугода.

Тех, кто нашёл убедительную причину для отказа от прививки, больше, как уточняется, не трогали. Впрочем, некоторые медики всё же согласились на вакцину, но таких – буквально единицы.

Также отмечается, что у некоторых врачей имеются антитела, и в такой ситуации они считают попросту бессмысленным прививаться.

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