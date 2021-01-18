Летчик ВВС США испугался необычного маневра, осуществленного российским пилотом Су-35 неподалеку от сирийской границы.

Представители американских ВВС обвинили пилота российского истребителя в том, что он приблизился к разведывательному самолету P-8 Poseidon на расстояние всего в несколько метров. По их словам, подобные действия могли привести к авиакатастрофе. Однако вероятность тарана сильно подействовала на экипаж разведчика, поэтому он отказался от операции и возвратился на базу.

Российское командование при этом отметило, что маневр летчика был обоснованным, так как разведывательное судно резко появилось возле границ Сирии и направлялось вглубь страны. Действия пилота Су-35 также не нарушили никаких международных норм и правил.