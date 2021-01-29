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Беспилотник-камикадзе KYB, разработанный в РФ, теперь способен прорывать системы противовоздушной обороны НАТО, обходя вражеские позиции и поражая нужные объекты.

Данный дрон, по сути, представляет собой боеголовку, взрывающуюся после контакта с целью. На борту этого БПЛА имеется заряд, мощность которого сопоставима с тремя килограммами тротила. Эта воздушная техника способна перемещаться со скоростью до 130 км/ч, причем практически бесшумно.

К ее преимуществам также можно отнести легкость в эксплуатации, скрытый запуск и высокую точность. Если осуществить массированный старт KYB, то можно нейтрализовать сразу несколько систем ПВО, потратив на это лишь несколько минут. Этот дрон также способен обходить радары, пробираясь вглубь охраняемой территории.

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