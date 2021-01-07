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В издании ТАСС, сославшись на источник в ОПК, сообщили, что современная РЛС «Яхрома», которую построят на Крымском полуострове, сможет функционировать в 4-х диапазонах.

Согласно словам собеседника информационного агентства, у этой радиолокационной станции нет аналогов в мире, так как она способна действовать в разных диапазонах, начиная от миллиметрового и заканчивая метровым. Ее обзор при этом составляет 270 градусов.

В СМИ напоминают, что в прошлом месяце Сергей Шойгу, глава российского Минобороны, заявил о скором начале постройки новой РЛС в Крыму. Ее должны будут возвести в Севастополе. Строительные работы начнутся в нынешнем году. Она станет частью системы, предупреждающей о ракетных атаках.

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