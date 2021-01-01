Неправительственная сирийская организация SOHR рассказала об атаке террористов на российскую военную базу в городе Айн-Исса. Сообщается, что неподалеку от базы была взорвана машина, которую ранее начинили взрывчаткой.

Сейчас известно, что ответственность за этот взрыв взяла на себя группировка «Хуррас Ад-Дин», имеющая связи с «Аль Каидой» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Портал Avia.Pro сообщает о нескольких погибших, но официально установлено, что российские военнослужащие получили лишь незначительные ранения.

Известно, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие на расстоянии, поэтому точно установить виновных довольно сложно.

Айн-Исса является «лакомым кусочком» для протурецких террористических организаций. Этот город открывает доступ к трассе M4, которая позволяет наладить сообщение с Алеппо и получить выход к Средиземному морю.