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Замначальника инженерных войск российской военной группировки в Сирии Павел Реуцкий рассказал о деятельности саперно-инженерных подразделений, которые несут службу на авиабазе Хмеймим.

По его словам, каждый день начинается с патрулирования по периметру объекта. При этом саперы перемещаются «подковой» – специальным построением, когда бойцы идут полукругом. Они проверяют дороги и обочины, заглядывают во все места, в которых можно спрятать мину или самодельное взрывное устройство.

Также проверяются пространства вдоль заборов и ограждений – террористы вполне могут перебросить СВУ через них.

Точно такой же поиск взрывных устройств осуществляется по вечерам. Иногда число патрулирований в течение дня увеличивается до трех-четырех, чтобы обеспечить повышенный уровень безопасности авиабазы и находящихся на ней военнослужащих.

Напомним, что в России 21 января отмечается День инженерных войск. В этом году им исполнилось уже 320 лет.

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