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В процесс разминирования столицы Нагорного Карабаха Степанакерта российские саперы нашли кассетные суббоеприпасы М-85 «Колокольчик», применение которых запрещено международным правом, рассказал начальник инженерных войск Юрий Ставицкий. Он отметил, что большинство их так и не разорвались, поэтому бойцам потребовалось проявлять особую осторожность.

Ставицкий также поведал, что саперы регулярно сталкиваются со сложностями во время обследования газопроводов, которые были повреждены во время боев. По его словам, на подходах к трубам неоднократно встречались «растяжки» с гранатами Ф-1, которые были установлены, чтобы препятствовать попыткам отремонтировать магистрали.

Помимо этого, российские саперы постоянно находят неразорвавшиеся снаряды и боеприпасы, которые были брошены армянскими и азербайджанскими солдатами. Иногда попадаются даже артиллерийские заряды прямо в заводской упаковке.

На сегодняшний день инженерные войска РФ обезвредили почти 25 тысяч взрывоопасных предметов. Для этого им пришлось разминировать территорию, суммарная площадь которой составляет 551 гектар. Кроме того, мины и боеприпасы обнаружены в 783 домостроениях и на 205 километрах автомобильных дорог.

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