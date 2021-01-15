В издании «Авиа.про» сообщили, что современные танки Т-14 «Армата», скорее всего, поступят на вооружение армии РФ лишь в следующем году.

Журналисты сделали подобное предположение в связи с недавним появлением публикации Минобороны. В ней указаны все боевые машины и вооружение, которые должны будет поступить в российские войска в текущем году. Однако в этом документе отсутствуют вышеуказанные танки, что вызывает серьезное беспокойство.

В материале напоминают, что впервые о поставках данной бронетехники в вооруженные силы России заявили еще в 2015 году. В последний раз отмечалось, что их примут на вооружение в 2021 году. В оборонном ведомстве пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.