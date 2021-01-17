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В Омске был осуждён местный житель, заразивший двух своих жен, а также их дочерей, ВИЧ-инфекцией.

Как сообщается, В 2019 году в больницу обратились две женщины, у которых была выявлена ВИЧ-инфекция. Также её обнаружили и у их дочерей, которым было восемь и девять лет. В ходе расследования выяснилось, что и женщины, и их дочери, в разное время состояли в сексуальной связи с одним и тем же мужчиной.

Так, обнаружилось, что обвиняемый сначала жил вместе с одной женой и дочерью. Затем он ушёл к другой женщине, у которой также была дочь. Вторая женщина в какой-то момент узнала, что у неё имеется ВИЧ, и порекомендовала бывшей возлюбленной своего мужчины провериться.

Когда ВИЧ был обнаружен и у неё, она сделала анализ также и дочери. Выяснилось, что, живя с первой женщиной, обвиняемый принуждал к сексу и её малолетнюю дочь. И, как оказалось в ходе дальнейшего расследования, ВИЧ есть и у дочери второй женщины, которую мужчина также насиловал.

О своём диагнозе обвиняемый знал с 2015 года, однако женщин об этом он не оповестил. В итоге мужчину осудили на 14 лет колонии строгого режима.

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