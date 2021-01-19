Россияне рассказали, что им достаточно иметь пенсию в размере 45,6 тысячи рублей для комфортной жизни. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка.

Как отмечается, указанная сумма является средней по России, и она почти в три раза больше, чем размер текущей средней пенсии. Так, жители Москвы хотели бы иметь пенсию в размере не менее 65,1 тысячи рублей ежемесячно. Во Владивостоке указали сумму 57,1 тысячу рублей, а в Санкт-Петербурге – 55,4 тысячи рублей.

В других городах запросы гораздо скромнее. Так, в Ульяновске жителям для комфортной жизни достаточно 38,6 тысячи рублей, в Астрахани – 38,8 тысячи рублей. Меньше всего запросили в Рязани – 38,5 тысячи рублей.

В опросе приняли участие жители крупных городов России в возрасте от 45 до 60 лет.