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Согласно результатам исследования аналитического центра сервиса «Туту.ру», россияне начали массово бронировать туры на лето этого года.

Кроме того, туристы начали покупать авиабилеты. Самыми распространёнными направлениями стали рейсы в следующие города: Симферополь, Сочи, Анапа, Магадан, Геленджик, Калининград, Петропавловск-Камчатский. При этом больше всего туристов, собравшихся отдохнуть этим летом в указанных городах, проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

Средний чек по билетам на данный момент ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, рейс Москва – Сочи дешевле на 33%. Также перелёт из Москвы в Анапу дешевле на 11%, в Геленджик – на 43%, а в Калининград – на 17%.

Как отметили эксперты, в прошлом году люди, купившие заранее билеты, особо не сэкономили, так как из-за коронавируса стоимость билетов начала падать. Однако в этом году может произойти наоборот – если ситуация с коронавирусом стабилизируется, перевозчики начнут отыгрывать падение цен.

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