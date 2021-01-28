Представители российского Минтруда предлагают позволить россиянам подавать в Пенсионный фонд заявление на единовременную выплату всех пенсионных накоплений в режиме онлайн.

Отмечается, что граждане РФ смогут отправлять в цифровом формате справку из ПФР, СНИЛС и саму заявку. Чтобы ознакомиться с возможностью подачи соответствующих документов, можно будет посетить личный кабинет на интернет-портале госуслуг, НПФ, сайт ПФР или многофункциональный центр.

Сотрудники ведомства направили новый проект в федеральные органы для его дальнейшего рассмотрения. На данный момент взять свои пенсионные накопления можно только после подачи заявления, посетив офис ПФР или НПФ. Необходимо также подготовить несколько документов.