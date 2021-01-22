В Пенсионном Фонде России рассказали, в каком возрасте в этом году россияне могут уйти на пенсию.

Так, отмечается, что с января этого года пенсионный возраст увеличился ещё на год, и составляет 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин. Несмотря на увеличение пенсионного возраста, пенсии в этом году начисляют раньше, чем принятый новый пенсионный возраст. При этом уточняется, что тем людям, кто не достигнет пенсионного возраста по прежнему законодательству в этом году, пенсия будет назначена лишь в 2024 году.

Также указывается, что для россиян, имеющих право на досрочное получение пенсии, возрастные границы не изменились. Так, это работники, которые заняты в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда, к примеру, шахтёры, горняки или спасатели. Кроме того, педагоги, врачи и представителя ряда творческих профессий по-прежнему имеют право на досрочную пенсию, если приобрели необходимую выслугу лет.