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Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации «Ростех», отметил, что в предыдущем году РФ смогла поставить в другие страны вооружение на общую сумму в размере 13 миллиардов долларов.

Данное заявление было сделано им в рамках беседы с Михаилом Мишустиным, главой российского кабмина. Чемезов также рассказал, что государственной корпорации удалось полностью выполнить оборонный заказ страны на указанный год.

Далее глава компании затронул военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявив, что утвержденный российским президентом план будет выполнен в полном объеме. Его размер составит примерно 13 миллиардов долларов, что соответствует показателю 2019 года.

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