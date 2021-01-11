В издании «Авиа.про» сообщают, что РФ планирует преподать американским ВМС серьезный урок в арктическом регионе, ответив тем самым на постоянные провокации со стороны США.

Ранее Кеннет Брейтуэйт, генсек Военно-морских сил США, указал на то, что американские вооруженные силы собираются взять под свой контроль Северный морской путь и Артику. Однако Россия уже давно смогла укрепить свое присутствие в данном регионе, держа в нем свои боевые суда и субмарины.

По этой причине любые действия, направленные на нарушение границ РФ, могут привести к резкому ответу. Речь идет об обстреле кораблей-нарушителей и их захвате. Военные эксперты отмечают, что попытки Вашингтона надавить на Москву могут плохо закончиться для него.