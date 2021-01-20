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В Арктике на Новой Земле были размещены российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Как сообщается, истребители были размещены сразу же после того, как в США заявили о планах взять Арктику под свой контроль и продемонстрировать России свои силы. После этого российские военные решили действовать на опережение.

На Новой Земле были развёрнуты противокорабельные ракетные комплексы, а также переброшены МиГ-31БМ, принадлежащие отдельному смешанному авиационному полку Северного флота. Информация об этом была подтверждена оборонным ведомством.

Таким образом, как отмечается, Россия решили свести к минимуму риск появления в этих водах флота США, и предотвратить его заход в свои территориальные воды. Кроме того, указывается на то, что, несмотря на нарастающую напряжённость в отношения между Россией и США, делать что-либо вблизи российских границ американские военные не рискнут.

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