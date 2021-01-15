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Представители Северного флота РФ заявили о возобновлении патрулирования в Арктике противолодочными самолетами Ту-142. Речь идет об ответе на недавние угрозы со стороны США.

Ранее Соединенные Штаты отметили, что собираются увеличить военное присутствие в арктическом регионе, препятствуя тем самым российской экспансии. В ответ Россия сообщила, что ее воздушные судна продолжат патрулирование Арктики, причем основное внимание будет уделено участкам, расположенным в акватории Атлантического океана.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в прошлом году экипажи Ту-142, которые в НАТО обозначаются как «Медведи», совершили двадцать вылетов. Средняя продолжительность полетов составляла около 13 часов, а их дальность – 11 000 километров.

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