Представители Северного флота РФ заявили о возобновлении патрулирования в Арктике противолодочными самолетами Ту-142. Речь идет об ответе на недавние угрозы со стороны США.

Ранее Соединенные Штаты отметили, что собираются увеличить военное присутствие в арктическом регионе, препятствуя тем самым российской экспансии. В ответ Россия сообщила, что ее воздушные судна продолжат патрулирование Арктики, причем основное внимание будет уделено участкам, расположенным в акватории Атлантического океана.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в прошлом году экипажи Ту-142, которые в НАТО обозначаются как «Медведи», совершили двадцать вылетов. Средняя продолжительность полетов составляла около 13 часов, а их дальность – 11 000 километров.