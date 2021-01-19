Во время недавнего заседания Совета безопасности ООН представители РФ и Соединенных Штатов обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга.

Родни Хантер, американский дипломат, раскритиковал сирийские и иранские режимы на Ближнем Востоке, процитировав борца за права темнокожего населения. Он отметил, что ненавистью невозможно вытеснить ненависть – на это способна только любовь. В ответ Василий Небензя, российский постпред, призвал США перестать вести гонку вооружений в Ближневосточном регионе.

Дипломат из РФ напомнил американской стороне слова Кинга о том, что нация, тратящая на военные расходы больше, чем на социальные программы, приближает свою духовную гибель. Небензя добавил, что США следует перестать «бряцать оружием» и провоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке.